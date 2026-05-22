Nocera Inferiore | scuole chiuse oggi per lavori sulla rete elettrica

A Nocera Inferiore le scuole sono state chiuse oggi a causa di lavori sulla rete elettrica. Il sindaco ha disposto la sospensione delle attività scolastiche nei vari istituti della zona per permettere l’intervento di manutenzione. La mancanza di energia elettrica ha reso impossibile lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche. La chiusura riguarda diversi plessi scolastici che devono attendere il ripristino della corrente prima di poter riprendere le attività normalmente.

? Domande chiave Quali istituti scolastici sono stati colpiti dal provvedimento del sindaco?. Perché il distacco elettrico impedisce lo svolgimento delle lezioni?. Chi deve gestire l'emergenza igienica e alimentare degli studenti?. Quando è previsto il ripristino della normale attività didattica?.? In Breve Intervento di e-distribuzione tra le ore 08:30 e le 15:30 di venerdì 22 maggio.. Blocco servizi igienici e gestione refezione per studenti in Via Gustavo Origlia e Via Guido Cucci.. Ripristino attività didattiche previsto per lunedì prossimo dopo i lavori tecnici.. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha disposto la chiusura immediata del I Istituto Comprensivo e dell’I. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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