Noalese al via il progetto per mettere in sicurezza gli incroci di Stigliano e Veternigo
È stato avviato il progetto per migliorare la sicurezza degli incroci di Stigliano e Veternigo lungo la strada regionale 515 “Noalese”. L’intervento rappresenta un passo concreto a favore del territorio di Santa Maria di Sala, dove si sono accumulati ritardi nelle operazioni di messa in sicurezza di queste aree. I lavori sono iniziati con l’obiettivo di ridurre i rischi legati al traffico e di migliorare la viabilità locale. Il progetto prevede interventi specifici sui punti di maggiore criticità.
Ha cominciato a muovere i primi passi l’opera pubblica, da tempo attesa dal territorio di Santa Maria di Sala, per la messa in sicurezza della strada regionale 515 “Noalese”. È stato infatti siglato il protocollo d'intesa ufficiale tra l'amministrazione comunale e Veneto Strade per la redazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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