Niscemi il Governo stanzia 150 milioni per la frana e gli indennizzi

Il Governo ha annunciato uno stanziamento di 150 milioni di euro destinati alla gestione della frana a Niscemi. La somma sarà suddivisa tra interventi di messa in sicurezza del territorio e indennizzi alle famiglie coinvolte. La distribuzione delle risorse avverrà attraverso un'apposita procedura, e saranno individuati gli enti incaricati di coordinare le operazioni e assicurare la ripartizione dei fondi alle persone interessate. La ripartizione e le modalità di assegnazione saranno definite nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Come verranno distribuiti i fondi tra messa in sicurezza e indennizzi?. Chi gestirà concretamente l'allocazione delle risorse per le famiglie colpite?. Quando inizieranno i cantieri per il consolidamento del terreno a Niscemi?. Perché le norme specifiche per la frana differiscono dal decreto Henry?.? In Breve Decreto legge approvato il 27 febbraio con conversione parlamentare avvenuta ad aprile.. Fondi destinati a consolidamento terreno e ristori economici per famiglie colpite.. Misure specifiche per la frana distinguibili dai fondi generali per ciclone Henry.. Incontro Meloni con Consiglio comunale di Niscemi avvenuto il 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Niscemi, il Governo stanzia 150 milioni per la frana e gli indennizzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni a Niscemi a piedi nella zona rossa: Subito 150 milioni, non sarà come nel 97 Sullo stesso argomento Frana di Niscemi, Meloni incontra gli sfollati: «Pronti 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi»La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è appena arrivata a Niscemi e si è recata in municipio per partecipare a un vertice operativo. Niscemi, Meloni: «In Cdm 150 milioni per infrastrutture e indennizzi»Lo ha detto il premier all’uscita dal Municipio di Niscemi, parlando con i giornalisti: «A febbraio scorso abbiamo varato un decreto, poi convertito... Frana di Niscemi, dal governo nuovi fondi per sicurezza e indennizziIl governo accelera sull’utilizzo delle risorse destinate agli interventi dopo la frana di Niscemi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta in consiglio comunale, ha annunciato la vol ... online-news.it Meloni oggi a Niscemi, è la terza visita della premier in pochi mesiEra il 25 gennaio quando Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta, veniva devastato da una frana, dopo l'ondata di maltempo che, pochi giorni prima aveva investito il Sud Italia. L'enorme smottame ... tg24.sky.it