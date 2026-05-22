Oggi si tiene il Consiglio dei ministri per discutere di un pacchetto di circa 150 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza e agli indennizzi a Niscemi, colpita da una frana il 25 gennaio. Il governo ha deciso di allocare queste risorse per intervenire sul territorio danneggiato e fornire supporto alle persone coinvolte. La riunione si concentra sulla definizione delle modalità di intervento e sulla distribuzione dei fondi necessari per affrontare l’emergenza.

Il governo è pronto a mettere a terra le risorse per affrontare il dossier legato alla frana che il 25 gennaio ha colpito Niscemi. E’ Giorgia Meloni ad annunciarlo nella missione a sorpresa che ieri mattina l’ha portata in Sicilia assieme al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Una visita istituzionale, la terza dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, arrivata nel giorno in cui a palazzo Chigi era stata calendarizzata l’udienza del processo a carico di Fabrizio Corona. Appuntamento poi rinviato a data da destinarsi per “sopravvenuti impegni” della premier, come spiegato da legale del 52enne imputato di diffamazione aggravata per un articolo nel 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Niscemi, 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi: oggi il Cdm

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Meloni a Niscemi: 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi, domani in Consiglio dei Ministri

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