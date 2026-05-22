Nina Park lips il trend virale conquista Cannes 2026

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il festival di Cannes 2026, il trend virale riguarda le labbra di Nina Park lips, caratterizzate da un aspetto pieno, morbido e ben definito. I contorni sono delicatamente scolpiti e le tonalità neutre scelgono di valorizzare il colore naturale senza risultare troppo appariscenti. La tendenza si è diffusa rapidamente tra gli amanti del make-up, diventando uno degli argomenti più discussi tra appassionati e professionisti del settore.

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Come si legge a un articolo pubblicato sul The New York Times che ne disegna il profilo, Nina Park, 43 anni, cresciuta in una «famiglia coreano-americana molto rigida», non le era permesso truccarsi, quindi ha imparato da sola ad applicarsi il trucco in modo impercettibile prima di uscire di casa. E questa abilità le ha permesso di diventare una delle più apprezzate make-up artist in quel di Hollywood, divenendo il nuovo arbitro del «no make-up make-up», quel tipo di trucco che dona un colorito radioso, magari attribuibile a una buona notte di sonno o all'esposizione al sole, ma che in realtà si ottiene attraverso un'applicazione attenta e meticolosa adorato dalle star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Nina Park is THE makeup artist

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