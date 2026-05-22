Nina Park lips il trend virale conquista Cannes 2026
Durante il festival di Cannes 2026, il trend virale riguarda le labbra di Nina Park lips, caratterizzate da un aspetto pieno, morbido e ben definito. I contorni sono delicatamente scolpiti e le tonalità neutre scelgono di valorizzare il colore naturale senza risultare troppo appariscenti. La tendenza si è diffusa rapidamente tra gli amanti del make-up, diventando uno degli argomenti più discussi tra appassionati e professionisti del settore.
Come si legge a un articolo pubblicato sul The New York Times che ne disegna il profilo, Nina Park, 43 anni, cresciuta in una «famiglia coreano-americana molto rigida», non le era permesso truccarsi, quindi ha imparato da sola ad applicarsi il trucco in modo impercettibile prima di uscire di casa. E questa abilità le ha permesso di diventare una delle più apprezzate make-up artist in quel di Hollywood, divenendo il nuovo arbitro del «no make-up make-up», quel tipo di trucco che dona un colorito radioso, magari attribuibile a una buona notte di sonno o all'esposizione al sole, ma che in realtà si ottiene attraverso un'applicazione attenta e meticolosa adorato dalle star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Nina Park is THE makeup artist
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