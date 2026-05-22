Nina Park lips il trend virale conquista Cannes 2026

Durante il festival di Cannes 2026, il trend virale riguarda le labbra di Nina Park lips, caratterizzate da un aspetto pieno, morbido e ben definito. I contorni sono delicatamente scolpiti e le tonalità neutre scelgono di valorizzare il colore naturale senza risultare troppo appariscenti. La tendenza si è diffusa rapidamente tra gli amanti del make-up, diventando uno degli argomenti più discussi tra appassionati e professionisti del settore.

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