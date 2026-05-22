Nilay Özer la lingua arcana di una religione universale traduzione di Nicola Verderame

Nilay Özer, nata nel 1976, ha pubblicato quattro libri di poesia a partire dai primi anni Duemila. Ciascuna delle sue opere è stata sottoposta a un processo di revisione accurato e dettagliato. La sua produzione letteraria si distingue per l’attenzione alla cura del testo e per un approccio rigoroso alla scrittura poetica. Le sue pubblicazioni riflettono un percorso di ricerca e di perfezionamento che si è sviluppato nel corso di circa vent’anni.

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Dai primi anni Duemila a oggi, Nilay Özer (1976) ha pubblicato quattro libri di poesia, ciascuno sottoposto a un labor limae approfondito e minuzioso. I versi di Özer rappresentano un connubio di poesia lirica e riflessione sull’ecologia, la libertà personale in un contesto illiberale, e il corpo femminile nella sua valenza sociale. I suoi componimenti, raccolti in una recente traduzione italiana, rivelano una voce densa e sfuggente, echi oscuri e tensioni che ne influenzano la lingua, rendendola franta e arcana. Come ha scritto Tommaso di Dio nella sua postfazione, “la poesia di Özer attinge a una sorta di dimensione religiosa, ma di una religione universale e senza dio, che ha nel culto della vita e del mutamento il suo unico eterno dogma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nilay Özer, la lingua arcana di una religione universale (traduzione di Nicola Verderame) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Erich Fried, una lingua ridotta all’essenziale (traduzione di Gino Chiellino)Insieme a Bertolt Brecht e Alfred Andersch, Erich Fried (Vienna 1921 – Londra 1988) è stato il mio poeta di riferimento da quando l’ho ascoltato per... Ingeborg Bachmann, nascondersi nella fedeltà alla lingua (Traduzione di Gino Chiellino)“Sono a Roma non per nascondermi ma per vedere il mondo”, avrebbe detto Ingeborg Bachmann (1926 Klagenfurt, Austria – 1973 Roma), ma non certo...