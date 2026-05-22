Nilay Özer in Italia | tra biologia e un universo marino di versi
Nilay Özer si trova in Italia, dove si dedica allo studio della biologia marina e alla scrittura poetica. La poetessa utilizza i nomi di varie specie marine per descrivere aspetti del corpo umano, creando un legame tra il mondo naturale e l’identità personale. Nei suoi versi, la natura marina diventa uno strumento per esplorare i temi della libertà e dell’individualità. La sua poesia si caratterizza per un uso consapevole di termini scientifici e immagini provenienti dal mondo sottomarino.
? Punti chiave Come può la biologia marina diventare una metafora di libertà individuale?. Perché la poetessa usa i nomi delle specie marine per parlare di corpo?. Cosa significa strappare l'ombelico per cancellare il legame con la madre?. Come può la scrittura impedire l'estinzione dell'identità umana?.? In Breve Traduzione italiana curata da Nicola Verderame della poetessa nata a Istanbul nel 1976.. Debutto letterario avvenuto nel 1999 con la raccolta La melagrana dispersa nel tempo.. Formazione accademica tra Università di Marmara e Università Bilkit di Ankara.. Postfazione scritta da Tommaso di Dio sulla dimensione religiosa e biologica dell'opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Nilay Özer, la lingua arcana di una religione universale (traduzione di Nicola Verderame)Dai primi anni Duemila a oggi, Nilay Özer (1976) ha pubblicato quattro libri di poesia, ciascuno sottoposto a un labor limae approfondito e minuzioso.
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