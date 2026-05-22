Nilay Özer in Italia | tra biologia e un universo marino di versi

Nilay Özer si trova in Italia, dove si dedica allo studio della biologia marina e alla scrittura poetica. La poetessa utilizza i nomi di varie specie marine per descrivere aspetti del corpo umano, creando un legame tra il mondo naturale e l’identità personale. Nei suoi versi, la natura marina diventa uno strumento per esplorare i temi della libertà e dell’individualità. La sua poesia si caratterizza per un uso consapevole di termini scientifici e immagini provenienti dal mondo sottomarino.

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