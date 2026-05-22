Nicolas Salloum si esibirà in concerto come parte della rassegna Fortuna FuturClassica, una manifestazione dedicata alla musica classica. L’evento si svolgerà presso una sede dedicata alla musica dal vivo, con il pianista che presenterà un recital di musica classica. La serata rappresenta un momento importante per gli appassionati di musica, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo le esecuzioni di un artista riconosciuto nel settore. La data e il luogo dell’evento sono stati comunicati ufficialmente.

Cosa: Il prestigioso recital per pianoforte del musicista Nicolas Salloum, inserito nel cartellone della nuova rassegna Fortuna FuturClassica.. Dove e Quando: Presso l’Aula Magna della Sapienza Università di Roma, martedì 26 maggio 2026 alle ore 20.30.. Perché: Per ascoltare dal vivo un astro nascente del pianismo internazionale confrontarsi con un repertorio virtuoso ed emozionante, che spazia dal genio barocco di Bach alle vertigini sonore di Ravel.. Il panorama culturale e musicale romano si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento che promette di incantare gli amanti della grande classica. A partire dalla primavera, la prestigiosa Istituzione Universitaria dei Concerti inaugura un progetto artistico inedito e di altissimo profilo, pensato appositamente per valorizzare le eccellenze emergenti a livello globale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nicolas Salloum in concerto per FuturClassica

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