New York-Cleveland 109-93 | highlights gara-2
Nella partita tra le due squadre, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 109-93, portandosi sul 2-0 nella serie finale dell'Est. La gara si è svolta con numerosi canestri e azioni offensive da entrambe le parti, con il giocatore di casa che ha segnato il massimo dei punti. La partita si è conclusa con il team di casa che ha mantenuto il vantaggio durante tutto l'incontro, conquistando così la seconda vittoria consecutiva.
Nba, New York-Cleveland 109-93: gli highlights di gara-2 della finale dell'Est, con la squadra di Brunson che si porta sul 2-0 nella serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NBA Mini: New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers | Extended Highlights
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