Un articolo recente rivela che le autorità israeliane hanno confermato le rivelazioni pubblicate dal New York Times riguardo a una decisione presa a Tel Aviv e comunicata a Washington. La notizia riguarda una decisione politica che ha coinvolto figure di alto livello e ha suscitato attenzione internazionale. Secondo le fonti, l'operazione è stata pianificata senza coinvolgimento diretto delle autorità statunitensi e ha generato reazioni tra i vari attori coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra le parti.

Di certo Netanyahu non sarà stato contento del disvelamento di tale imbarazzante retroscena. Perché chi ha un minimo di memoria ricorda perfettamente tale losco figuro che, tra l’altro, declamava a ogni più sospinto la necessità di incenerire Israele e negava recisamente l’Olocausto. Da cui le tante domande sulla strana laison con Bibi. Sul tema è tornato Zvi Bar’el su Haaretz, che ha di fatto accreditato la notizia, peraltro non (ancora) smentita da fonti ufficiali, ricordando un’intervista del 2012 di Meir Dagan, nella quale l’allora capo del Mossad, interpellato se Ahmadinejad fosse razionale, rispose: “La risposta è sì. Non esattamente secondo i nostri criteri razionali, ma credo che lui sia razionale”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Netanyahu e il losco Ahmadinejad: Haarez trova conferme allo scoop del Nyt

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Netanyahu Meets Holocaust Survivors Ahead Of National Remembrance Day |

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