Nessuna riconciliazione tra Antonella Elia e Pietro dopo il GF Vip parla lei | Non torno indietro

Dopo il reality, Antonella Elia ha confermato di non voler riprendere la relazione con Pietro Delle Piane. In un'intervista, ha dichiarato di non avere intenzione di tornare sui propri passi e di aver preso questa decisione in modo definitivo. La coppia, che aveva partecipato al GF Vip, non si è ricostituita e non ci sono piani di riavvicinamento tra i due. La Elia ha anche parlato di un incontro recente senza specificare ulteriori dettagli.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non sono tornati insieme dopo il GF Vip, cosa ha detto lei dopo il loro incontro. Nessun lieto fine, almeno per il momento, per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Durante la puntata del Grande Fratello Vip dedicata alla finale lui è entrato a sorpresa nella casa e le ha confessato di essere ancora innamorato. I due sono tornati a parlare del loro rapporto, l’attore era convinto che anche lei provasse ancora un sentimento. L’ex gieffina durante il suo percorso aveva più volte rivelato che pensava spesso all’ex compagno, però si era detta certa che la loro storia d’amore fosse definitivamente chiusa. Antonella Elia (Screen MEdiaset Infinity) La showgirl non ha cambiato idea nemmeno dopo il loro incontro avvenuto dopo il Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Scontro acceso tra Antonella Elia e Dario Cassini al GFVip

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