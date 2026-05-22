Nessuna offerta per la linea estiva di servizio pubblico Manfredonia – Tremiti

Nessuna azienda ha presentato un’offerta per il servizio pubblico di linea tra Manfredonia e le Tremiti durante la stagione estiva. La gara, che prevedeva l’affidamento del collegamento marittimo, si è conclusa senza proposte da parte di nessun operatore. Al momento, quindi, non sono stati definiti i dettagli relativi alle modalità di trasporto o ai soggetti coinvolti per la futura gestione del servizio. La situazione rimane in attesa di eventuali sviluppi o nuove procedure.

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Per il ‘metrò del mare’ pugliese, la procedura offriva un importo massimo di 445.280 euro (di cui 368.000 euro soggetti a ribasso) per lo svolgimento di una linea diretta (ovvero senza fermate intermedie), con la richiesta di effettuare il servizio dal 1 luglio al 31 agosto, includendo almeno 34 tratte di andata e ritorno, per almeno tre coppie di corse a settimana, e impiegando navi con capacità di trasporto di almeno 180 passeggeri e in grado di coprire la tratta in non più di tre ore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nessuna offerta per la linea estiva di servizio pubblico Manfredonia – Tremiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Online Estate Agents Cost You MORE Money Sullo stesso argomento L’associazione Una Nessuna Centomila contro le parole di Concita Borrelli: “La Rai faccia servizio pubblico”L'associazione Una Nessuna Centomila, da anni attiva contro la violenza sulle donne, ha commentato duramente le parole di Concita Borrelli a Porta a... Fallucchi vuole riportare a Manfredonia la giurisdizione marittima delle TremitiLa senatrice dei Fratelli Anna Maria Fallucchi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti... Non penso sia problema di dare o no una chance. Se non arriva nessuna offerta deve averla per forza. Vediamo che riesce a fare il nostro allenatore dopo tutti quelli che ha drasticamente migliorato… x.com [LuizCarlosLargo] A 41 ANNI, Thiago Silva parteciperà all'ULTIMA stagione della sua carriera al Milan. Si prevede che il Milan offra un contratto di un anno al difensore, che è tra i più grandi campioni del calcio con 30 titoli vinti. reddit Nessuna offerta, sparisce la Ternana 1925Deserta l’odierna seconda asta. Restano la neosocietà di Bandecchi (ex Orvietana) in D e l’iniziativa del Comitato per l’azionariato popolare ... msn.com Ternana, nessuna nuova offerta al Tribunale fallimentareNon sono serviti neanche i tempi supplementari, con la seconda asta fallimentare decisa dal Tribunale e lo sforzo di calciatori e dipendenti di rinunciare a parte dei propri crediti e abbassare così i ... rainews.it