Nessuna offerta per la linea estiva di servizio pubblico Manfredonia – Tremiti
Nessuna azienda ha presentato un’offerta per il servizio pubblico di linea tra Manfredonia e le Tremiti durante la stagione estiva. La gara, che prevedeva l’affidamento del collegamento marittimo, si è conclusa senza proposte da parte di nessun operatore. Al momento, quindi, non sono stati definiti i dettagli relativi alle modalità di trasporto o ai soggetti coinvolti per la futura gestione del servizio. La situazione rimane in attesa di eventuali sviluppi o nuove procedure.
Per il ‘metrò del mare’ pugliese, la procedura offriva un importo massimo di 445.280 euro (di cui 368.000 euro soggetti a ribasso) per lo svolgimento di una linea diretta (ovvero senza fermate intermedie), con la richiesta di effettuare il servizio dal 1 luglio al 31 agosto, includendo almeno 34 tratte di andata e ritorno, per almeno tre coppie di corse a settimana, e impiegando navi con capacità di trasporto di almeno 180 passeggeri e in grado di coprire la tratta in non più di tre ore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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