Una donna impiegata in un’azienda di Varese è stata licenziata dopo essere stata trovata addormentata durante la pausa pranzo. La donna si era addormentata nel locale aziendale e, quando è stata scoperta, è stata licenziata. Successivamente, ha presentato ricorso contro il provvedimento. Il giudice ha esaminato il caso e ha deciso di annullare il licenziamento, ritenendo che non ci fossero motivi validi per procedere in tal senso. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti delle sanzioni disciplinari in ambito lavorativo.

Una donna, impiegata in un’azienda, è stata licenziata a Varese dopo che si era appisolata durante la pausa pranzo ed era stata scoperta. La dipendente, che lavorava nella ditta da anni ed era rientrata dopo la maternità, dovrà adesso essere risarcita. Un riposino per recuperare il sonno arretrato, spezzato dalle notti in bianco passate ad accudire il figlio neonato. A tre anni di distanza il provvedimento è stato revocato dal giudice. Alla donna è stato riconosciuto il risarcimento e il Tfr. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la 35enne impiegata amministrativa aveva deciso di anticipare il rientro dalla pausa pranzo proprio per riposarsi prima di ricominciare a lavorare. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Neomamma si addormenta in pausa pranzo e viene licenziata: il giudice annulla il provvedimento

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