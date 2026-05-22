Una donna licenziata in un’azienda nel Varesotto per aver dormito mezz’ora in ufficio ha visto riconosciuto un risarcimento di 35mila euro. La donna si era addormentata durante l’orario di lavoro, rimanendo inattiva per circa trenta minuti, per recuperare il sonno perso a causa delle notti passate ad occuparsi del neonato. La decisione di licenziarla è stata contestata e successivamente confermata in sede legale, con la condanna dell’azienda al pagamento della cifra indicata.

Si era addormentata in ufficio, per trenta minuti, solo per recuperare il sonno arretrato per le notti in bianco passate ad accudire il figlio appena nato. Per questo motivo, nell’aprile 2023, un’impiegata amministrativa di 35 anni, assunta a tempo indeterminato in una ditta in provincia di Varese, è stata licenziata a maggio. Come riporta il Corriere della Sera, dopo una lunga battaglia legale, la seconda sezione civile del Tribunale di Varese ha dichiarato il provvedimento disciplinare nullo. La donna all’epoca soffriva anche di ansia e di attacchi di panico e aveva timbrato il cartellino per uscire a pranzo verso le 13. Dopo mezz’ora era rientrata in anticipo in azienda per riposarsi, sfruttando gli ultimi 30 minuti della pausa sul divanetto della stanza infermeria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neomamma licenziata nel Varesotto per aver dormito mezz’ora in ufficio: l’azienda dovrà risarcirla di 35mila euro

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Neomamma licenziata per aver dormito in pausa pranzo, il Tribunale le dà ragione

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Varese, neomamma licenziata per aver dormito in pausa pranzo: giudice condanna aziendaLeggi su Sky TG24 l'articolo Varese, neomamma licenziata per aver dormito in pausa pranzo: giudice condanna azienda ... tg24.sky.it