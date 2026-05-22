Nell' era dell' AI la professione più ricercata è il filosofo E non è uno scherzo

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un periodo in cui l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando molti settori, si osserva una tendenza curiosa: la figura del filosofo diventa la più richiesta nel mercato del lavoro. Questa notizia sorprende chi ha studiato lettere o filosofia, provocando spesso reazioni di divertimento o incredulità. La diffusione di tecnologie avanzate ha portato a un’inversione di alcune priorità professionali, facendo emergere ruoli nuovi o meno tradizionali anche in ambiti che un tempo sembravano distanti da quelli umanistici.

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C'è una storia che circola nel mondo della tecnologia e che, se la racconti a qualcuno con una laurea in lettere o filosofia, lo fa sorridere. Finalmente. Per anni il messaggio era stato chiarissimo: vuoi lavorare nel futuro? Studia STEM. Matematica, informatica, ingegneria. Le materie umanistiche erano considerate, nel migliore dei casi, un lusso. Nel peggiore, un errore. Poi è arrivata l'intelligenza artificiale. E ha ribaltato tutto. La filosofa che ha scritto l'anima di un'AI. Immaginate una ragazza cresciuta nelle campagne della Scozia rurale. Studia filosofia all'Università di Dundee, poi fa un master a Oxford, poi un dottorato alla New York University su un tema che sembra fantascienza: l'etica in mondi con un numero infinito di esseri senzienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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