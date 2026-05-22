Negoziati Russia-Ucraina del 2022 | confermato il sabotaggio Nato

Da it.insideover.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i negoziati tra Russia e Ucraina tenutisi a Istanbul nell’aprile 2022, le parti avevano raggiunto un accordo per una pace duratura. Tuttavia, successivamente, ci sono state dichiarazioni e rapporti che indicano come la Nato abbia esercitato pressioni su Kiev per continuare le operazioni militari. Questa situazione ha portato a una sospensione dei colloqui e a un prolungamento del conflitto tra i due paesi. La vicenda ha suscitato discussioni sulla dinamica degli interventi esterni nel conflitto.

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Ai negoziati di Istanbul dell’aprile 2022 Russia e Ucraina avevano concordato la pace, poi la Nato spinse Kiev a proseguire la guerra. A quanto avvenne allora abbiano dedicato varie note, ma il nuovo libro di Richard Sakwa, The Russo-Ukrainian War: Follies of Empire ” pone un sigillo irrevocabile a tale realtà denegata. Ted Snider, su The American Conservative, riporta ampi brani del volume, che riprendiamo di seguito. Sakwa osserva che “‘sette degli otto membri della delegazione ucraina confermano che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace dettagliato’. L’ottavo non lo confermò perché non poté: Denis Kireev fu assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui in Bielorussia”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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