I Knicks di New York continuano la loro serie di vittorie nella stagione NBA, battendo ancora i Cavs grazie a una prestazione di Hart. La squadra newyorkese mira a tornare in finale, una finale che non vede dal 1999, mentre l'ultimo titolo risale al 1976. La partita si è disputata nella città di New York, dove la squadra cerca di consolidare la propria posizione nei playoff. La squadra ha ottenuto un risultato positivo senza fare sconti agli avversari, mantenendo alta la pressione sulla concorrenza.

New York (Stati Uniti), 22 maggio 2026 - Non si ferma la corsa dei New York Knicks, che puntano al ritorno in finale NBA, che nella “Grande Mela” non si vede dal 1999 (l’ultimo titolo dei Knicks risale invece all’ormai lontano 1976). Questa notte, tra le mura amiche del Madison, i Knicks hanno infatti inanellato la nona vittoria consecutiva in questi playoff battendo i Cleveland Cavaliers 109-93 e portandosi sul 2-0 nella serie delle finali di Eastern Conference, che ora si sposterà in Ohio. Rispetto alla gara di due giorni fa, in cui è arrivato un successo al supplementare dopo aver completato un'epica rimonta (partita dal -22 a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Knicks non fanno sconti e sulle ali di Hart battono ancora i Cavs

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Jalen Brunson and Josh Hart reaction after Hart says inch for inch

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