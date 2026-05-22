In molti paesi considerati ricchi, nascere in condizioni di povertà rappresenta un ostacolo spesso insormontabile, nonostante le promesse di un sistema meritocratico. La realtà mostra come le opportunità siano limitate per chi cresce in ambienti svantaggiati, indipendentemente dal talento o dall’impegno personale. Questa situazione mette in discussione l’idea che il successo sia sempre il risultato di meriti individuali, evidenziando come le disuguaglianze sociali persistano anche in contesti economicamente avanzati.

C’è una favola che il capitalismo avanzato racconta a se stesso per non dover rispondere dei propri fallimenti: l’illusione che l’ascensore sociale funzioni ancora e che il talento sia l’unica variabile per il successo. «Basta l’impegno», diciamo ai nostri figli. Ma il quartiere in cui nasci e il conto in banca dei genitori hanno ricominciato a pesare più dei libri che studi. È il vicolo cieco di una meritocrazia apparente, una narrazione mistificatoria che Domenico De Masi denunciava come un paravento per giustificare i privilegi di partenza, alimentando ansia e infelicità collettiva. Il ventesimo Report Card dell’Unicef Innocenti trasforma quella critica in una certezza scientifica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nascere poveri nei paesi ricchi: il rapporto che smonta il mito del merito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BURUNDI: Il paese più povero del mondo (Rimarrai SHOCCATO a vedere QUESTO!) | Documentario 4K

Sullo stesso argomento

Bernie Sanders ai leader democratici: “I ricchi sempre più ricchi, mentre i poveri combattono per avere il cibo nel piatto”“Temo molto che leader come Trump, Netanyahu e Putin in Ucraina stiano affossando questo mondo in un’anarchia internazionale nella quale sicuramente...

Obesità: l’Italia frena, ma il fenomeno accelera nei Paesi poveri? Punti chiave Perché l'obesità sta esplodendo in Brasile e Romania mentre l'Italia rallenta? Come fanno i modelli alimentari europei a frenare il...

L’obesità esplode nei paesi poveri e rallenta nei centri industriali. Lo studio di Nature su 232 milioni di personeUno studio su Nature con dati di 232 milioni di persone ribalta l'idea di un'epidemia globale di obesità incontrollabile ... ilfattoquotidiano.it

Farmaci obesità, le linee guida Oms/ Diminuire prezzi e garantire accesso alle terapie nei paesi poveriOms pubblica le linee guida per l'uso di farmaci anti obesità dichiarandoli sicuri ed efficaci anche per terapie a lungo termine L’Oms riconosce l’obesità come una malattia cronica e pubblica le prime ... ilsussidiario.net