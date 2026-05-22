A San Giorgio a Cremano prende avvio un nuovo progetto dedicato ai giovani appassionati di calcio. Si chiama CRISEP Performance ed è stato ideato per coinvolgere i ragazzi del territorio attraverso attività legate al mondo del calcio professionistico. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente, segnando l’inizio di un'iniziativa che mira a portare le competizioni e le tecniche del calcio di alto livello tra i giovani della zona. Il progetto si inserisce in un periodo di attività sportive estive nella località.

San Giorgio a Cremano si prepara a vivere un’estate all’insegna del calcio: è nata la CRISEP Performance, un progetto ambizioso che porta il calcio professionistico direttamente tra i ragazzi del territorio. L’idea è di mister Francesco Criscuoli e di Luigi Sepe, portiere ex Napoli che ora ora ha scelto di dedicarsi ai giovani. Cos’è la CRISEP Performance e quando partirà. L’obiettivo del progetto non è solo tecnico. Criscuoli e Sepe hanno costruito una formula che punta sulla crescita del ragazzo a tutto tondo: tecnica individuale, certo, ma anche mentalità, disciplina, capacità di stare in un gruppo. Le settimane del camp, inoltre, saranno arricchite anche dalla presenza di diversi special guest provenienti dal mondo del calcio professionistico, che metteranno a disposizione la propria esperienza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nasce la CRISEP Performance: al via il progetto per i giovani dell’ex Napoli Luigi Sepe

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