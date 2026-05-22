Nasce Catawiki Live le aste online da oggi sono anche in diretta streaming

Oggi viene annunciato il debutto di Catawiki Live, una funzione che permette di seguire le aste online in diretta streaming. La piattaforma, nota come uno dei principali marketplace digitali per oggetti di particolare valore, ha collaborato con Catawiki per integrare questa novità. La nuova modalità consente agli utenti di partecipare alle aste in tempo reale, offrendo un modo più immediato e coinvolgente di fare offerte durante gli eventi digitali. La funzione sarà disponibile a partire da oggi sulla piattaforma.

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