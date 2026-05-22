Nasce Catawiki Live le aste online da oggi sono anche in diretta streaming
Oggi viene annunciato il debutto di Catawiki Live, una funzione che permette di seguire le aste online in diretta streaming. La piattaforma, nota come uno dei principali marketplace digitali per oggetti di particolare valore, ha collaborato con Catawiki per integrare questa novità. La nuova modalità consente agli utenti di partecipare alle aste in tempo reale, offrendo un modo più immediato e coinvolgente di fare offerte durante gli eventi digitali. La funzione sarà disponibile a partire da oggi sulla piattaforma.
Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - In collaborazione con Catawiki: Catawiki, il principale marketplace online per oggetti speciali, annuncia oggi il lancio di Catawiki Live, una nuova funzionalità che introduce lo streaming in diretta nelle aste online. Durante gli ultimi 90 minuti di aste selezionate, i venditori possono presentare gli oggetti in diretta, rispondere alle domande e interagire con gli acquirenti mentre le offerte si susseguono in tempo reale. Il live streaming aggiunge un nuovo livello di interazione alle aste di Catawiki, in cui oltre 100.000 oggetti speciali vengono offerti ogni settimana a milioni di acquirenti e venditori in tutta Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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