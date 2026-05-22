La partita tra Napoli e Udinese, prevista come un'ultima giornata di campionato senza grandi aspettative, potrebbe riservare sorprese sul fronte delle formazioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, due giocatori chiave come Politano e De Bruyne potrebbero essere schierati fin dal primo minuto, modificando così le ipotesi iniziali. La sfida, che avrebbe dovuto chiudere la stagione con poche emozioni, si prepara a diventare un incontro ricco di spunti e tensioni.

Quella che sarebbe dovuta essere una lenta e sonnacchiosa ultima partita di questo campionato di Serie A si trasformerà probabilmente in un match dai forti contenuti emozionali. Sì, perché quella di domenica contro l’Udinese sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Conte al Maradona Farà un certo effetto vedere l’allenatore del quarto scudetto e della terza Supercoppa salutare dopo due anni di pura passione, adrenalina e vittorie che sembrano proprio far storcere il naso a una parte della tifoseria. Comunque il match non sarà banale, vuoi per la suddetta componente emozionale, vuoi per il mai sopito astio che i friulani riversano in questo scontro, vuoi perché un pareggio sarebbe secondo posto assicurato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Udinese, il Corsport anticipa due scelte: Politano e De Bruyne potrebbero partire dal 1?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE: Udinese - Napoli | 15ª giornata di Serie A | Simulazione streaming partita completa:

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, ecco le scelte di Conte: De Bruyne e McTominay dal 1’ a Cagliari

Leggi anche: Napoli-Lecce, le pagelle: Politano trascinatore, De Bruyne illumina

Ferrara l’unico che ci crede: Per me #Conte rimane a #Napoli Al CorSport: Sono certo che Conte preparerà in maniera maniacale l’ultima gara con l’Udinese. Vuole a tutti i costi il secondo posto. ilnapolista.it/2026/05/ferrar… x.com

Napoli-Udinese, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniIl Napoli affronta l'Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona nella 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26. Con ogni probabilità sarà l'ultima di Antonio Conte sulla panchina azzurra, il tecnic ... calciomercato.com

Dove andrà Conte? Il Corsport ripropone la JuventusSe sarà addio col Napoli Conte diventerà un allenatore molto ricercato e tra le squadre che lo vorrebbero c'è la Juventus ... ilnapolista.it