Napoli-Udinese domenica 24 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici L’ultima di Conte al Maradona

Il Napoli ha bisogno di un solo punto nell'ultimo turno per assicurarsi il secondo posto in classifica, garantendosi una posizione stabile in campionato. La partita contro l’Udinese si svolgerà domenica 24 maggio alle 18:00 allo stadio “Maradona”. Questa sarà anche l’ultima presenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli in questa stagione, segnando la sua ultima gara in casa con la squadra.

Al Napoli basta un punto nell’ultimo turno di campionato per assicurarsi aritmeticamente il secondo posto, che renderebbe la stagione nel complesso positiva considerando il trionfo in Supercoppa. Ricordiamo che la qualificazione alla prossima Champions League è assicurata e anche che il club partenopeo sarà in seconda fascia nel sorteggio. Gli azzurri ospitano l’Udinese al Maradona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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