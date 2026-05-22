Napoli-Udinese azzurri al lavoro per blindare il secondo posto

Da forzazzurri.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione dell’ultimo impegno stagionale contro l’Udinese. La squadra sta lavorando per consolidare il secondo posto in classifica, con attenzione rivolta sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. I giocatori sono tornati in campo dopo l’allenamento di recupero e si concentrano su esercitazioni specifiche e sessioni tattiche. La sfida contro l’Udinese rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima della fine della stagione.

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Il Napoli ha ripreso il lavoro a Castel Volturno in vista dell’ultimo impegno della stagione. Domenica 24 maggio, alle ore 18, gli azzurri ospiteranno l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Antonio Conte arriva all’appuntamento dopo il netto successo ottenuto contro il Pisa. Il 3-0 in trasferta ha consegnato al club la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Resta ancora un obiettivo da completare. Il Napoli vuole difendere il secondo posto e chiudere il campionato davanti ai propri tifosi con un risultato positivo. Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli, il gruppo ha svolto una seduta tecnico-tattica in preparazione alla gara contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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