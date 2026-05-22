Napoli-Udinese azzurri al lavoro per blindare il secondo posto

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione dell’ultimo impegno stagionale contro l’Udinese. La squadra sta lavorando per consolidare il secondo posto in classifica, con attenzione rivolta sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. I giocatori sono tornati in campo dopo l’allenamento di recupero e si concentrano su esercitazioni specifiche e sessioni tattiche. La sfida contro l’Udinese rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima della fine della stagione.

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