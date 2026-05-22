Napoli piazza di spaccio dietro il Museo Archeologico | arrestato 46enne

I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno arrestato un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, nel corso di un’operazione in vico II Gagliardi, nel quartiere Stella. L’intervento ha portato allo smantellamento di una piazza di spaccio situata dietro il Museo Archeologico di Napoli. L’arresto è stato effettuato in seguito a controlli di routine che hanno portato alla scoperta di attività di vendita di sostanze stupefacenti nell’area.

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I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno smantellato una piazza di spaccio in vico II Gagliardi, nel quartiere Stella, arrestando un 46enne pakistano già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno sequestrato 223 grammi di cocaina e 54 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 14.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 46enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, piazza di spaccio dietro il Museo Archeologico: arrestato 46enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, gli insospettabili dello spaccio che alimentano la malavita Sullo stesso argomento Napoli Ponticelli, piazza di spaccio nelle “case murate”: arrestato 24enneNel rione De Gasperi i Carabinieri scoprono una base di spaccio con cocaina, MDMA e videosorveglianza abusiva Il contesto: le “case murate” del rione... Leggi anche: Napoli, spaccio di droga a piazza Carlo III: arrestato 25enne con hashish e contanti Gli ori del Mann di Napoli tornano esposti dopo 50 anniCentotrenta gioielli in oro, metalli preziosi e gemme, sono esposti nuovamente dopo cinquant'anni al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. (ANSA) ... ansa.it Napoli, il Mann riapre la sezione Numismatica con 130 ori e gemmeAl Mann di Napoli tornano in mostra dopo 50 anni 130 preziosi gioielli e le rarità della nuova sezione Numismatica ... it.blastingnews.com