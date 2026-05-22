Napoli e il 4-3-3 offensivo di Italiano | come giocherebbe il possibile sostituto di Antonio Conte

Con il possibile cambio in panchina del Napoli, si fa strada l’ipotesi di un nuovo tecnico che potrebbe prendere il posto di Antonio Conte. Tra i nomi circolati, quello di Vincenzo Italiano sembra avere una certa attenzione, considerando le caratteristiche del suo modo di giocare. Si parla di un modulo 4-3-3 con un approccio più offensivo, che potrebbe adattarsi alle esigenze della squadra. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma l’interesse per Italiano resta vivo.

Con il futuro di Antonio Conte sempre più in bilico, il nome di Vincenzo Italiano starebbe prendendo quota come possibile nuovo allenatore del Napoli. Dopo settimane di rumors su Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e altri profili internazionali, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di puntare su un tecnico giovane, offensivo e capace di valorizzare il gruppo già presente in rosa. L’idea sarebbe quella di intervenire con 4-5 innesti mirati, mantenendo l’ossatura del Napoli attuale. Il budget a disposizione potrebbe aggirarsi tra i 100 e i 120 milioni di euro, cifra importante ma che verrebbe gestita senza stravolgimenti. La priorità sarebbe quella di inserire calciatori funzionali al suo calcio aggressivo e verticale, con esterni rapidi, centrocampisti dinamici e difensori capaci di impostare dal basso. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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