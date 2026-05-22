Naomi Campbell | il rigore vegano e i digiuni per un fisico eterno

A 56 anni, Naomi Campbell continua a sorprendere con il suo aspetto curato e in forma. La modella segue una dieta vegana rigorosa e pratiche di digiuno periodiche per mantenere il fisico tonico e la pelle luminosa. Nei suoi interventi pubblici ha condiviso di adottare regimi detox e di prestare attenzione alle sue abitudini alimentari, ritenendo queste scelte fondamentali per il suo benessere e la sua energia. Non sono stati forniti dettagli specifici sui protocolli che segue quotidianamente.

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