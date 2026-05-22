Naomi Campbell | il rigore vegano e i digiuni per un fisico eterno
A 56 anni, Naomi Campbell continua a sorprendere con il suo aspetto curato e in forma. La modella segue una dieta vegana rigorosa e pratiche di digiuno periodiche per mantenere il fisico tonico e la pelle luminosa. Nei suoi interventi pubblici ha condiviso di adottare regimi detox e di prestare attenzione alle sue abitudini alimentari, ritenendo queste scelte fondamentali per il suo benessere e la sua energia. Non sono stati forniti dettagli specifici sui protocolli che segue quotidianamente.
? Punti chiave Come riesce a mantenere quel fisico a 56 anni?. Quali rituali detox utilizza per preservare la pelle luminosa?. Perché sceglie digiuni così estremi per la sua disciplina?. In che modo la dieta vegana influenza la sua longevità?.? In Breve Metodo basato su dieta vegana e tisane depurative per la pelle.. Rituali detox simili a pratiche zen per il benessere fisico.. Disciplina costante iniziata negli anni 90 per la longevità.. A 56 anni Naomi Campbell mantiene una presenza scenica magnetica sulle passerelle, sfidando il tempo con un fisico scolpito che sembra quasi irreale osserva la sua carriera iniziata negli anni ’90. La regina assoluta del fashion system non deve nulla alla magia, ma tutto a una disciplina quasi militare che governa ogni aspetto della sua esistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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