Nadeshiko Chronicles #03 – Mariko Akagi presenta una riflessione sulle persone che, come edifici invisibili, sostengono le cose senza essere notate finché non si verificano problemi. La narrazione sottolinea come certi individui assicurino stabilità e resistenza alla struttura sociale o familiare, mantenendo tutto in equilibrio senza attirare attenzione. La descrizione mette in evidenza la loro funzione di supporto, spesso ignorata, finché un evento imprevisto non rivela il loro ruolo centrale.

Ci sono edifici che non si notano mai finché non crollano. Ci sono persone che funzionano come quegli edifici: portano il peso del soffitto su tutta la struttura, tengono dritta la parete, assorbono le scosse — e nessuno ci pensa, perché il tetto è ancora su. Mariko Akagi fu una di queste persone. Fu una di quelle lottatrici su cui il wrestling femminile giapponese si appoggiò nei suoi anni più incerti, quando l’AJW era ancora una compagnia giovane che cercava di capire cosa voleva essere, quando la televisione cambiava forma ogni anno come un organismo che non ha ancora trovato la propria, quando il Giappone stesso — ricco e accelerato e confuso — non riusciva a stare fermo abbastanza a lungo da guardarsi riflesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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