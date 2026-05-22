‘Musical in fiaba’ danza e note per beneficenza

Un evento che combina musica e danza si svolge questa settimana, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di cause benefiche. La serata prevede spettacoli ispirati a favole, con artisti che si esibiranno sul palco per sostenere chi ha bisogno. L’iniziativa si svolge in un teatro cittadino e vede la partecipazione di diversi gruppi artistici, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di aiutare il prossimo attraverso iniziative accessibili e coinvolgenti.

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Aiutare il prossimo può sempre fare la differenza, anche con iniziative apparentemente semplici da organizzare. Lo spettacolo benefico ‘Musical in Fiaba’ – con ingresso a offerta libera –, però, non ha una costruzione facile, poiché dietro ciò che si vedrà in Sala Estense alle 20.30 di domenica è frutto di un grande lavoro. "Il fine – spiega l’assessore allo Sport Francesco Carità – sarà quello di sostenere un’associazione come NatiPrima, che svolge un’attività molto importante per il nostro territorio. Questa associazione si occupa infatti dei bambini nati prematuri, collaborando con il reparto di Terapia neonatale dell’ospedale di Cona. Una realtà che dà supporto e sostegno alle famiglie in un momento delicato dove l’aiuto è davvero prezioso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Musical in fiaba’, danza e note per beneficenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Michael Jackson Butterflies Vibing Dance. Sullo stesso argomento Apprendisti Stregoni. Musical di beneficenza al Palazzetto dello SportCAMAIORE "Apprendisti Stregoni Si impara ballando" è il titolo dello spettacolo di danza e canto con il quale la danza ed il canto, linguaggi... Lega del Filo d'Oro, serata concerto di beneficenza "Note d'amore" diretta da Angela StramagliaUn palco che si illumina, luci che disegnano volti e storie che meritano di essere ascoltate: la musica, ancora una volta, diventa gesto concreto di... ‘Musical in fiaba’, danza e note per beneficenzaAiutare il prossimo può sempre fare la differenza, anche con iniziative apparentemente semplici da organizzare. Lo spettacolo benefico ‘Musical ... ilrestodelcarlino.it Musical e fiaba: spettacolo benefico a cura di AcquatimeSpettacolo benefico dal titolo Musical e fiaba in programma per domenica 31 maggio 2026 con inizio alle 20:30 alla Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) a cura della Società sportiva dilettant ... cronacacomune.it