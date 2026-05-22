A maggio si svolgerà la settima edizione di “Musica nelle Corti” a Chiarisacco, organizzata dal Circolo Culturale in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro. La rassegna, arrivata alla sua annualità, coinvolge il pubblico locale e attira visitatori da diverse zone del territorio. Gli eventi si terranno nelle corti di Chiarisacco e prevedono performance musicali di vari artisti, confermando la tradizione di appuntamenti culturali consolidati nel tempo.

A maggio torna “Musica nelle Corti” a Chiarisacco. Il Circolo Culturale Chiarisacco, in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, presenta la settima edizione della rassegna che, anno dopo anno, continua ad appassionare pubblico locale e visitatori provenienti da tutto il territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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