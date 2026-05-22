Nel carcere di Agrigento sono stati consegnati strumenti musicali destinati ai detenuti, tra cui chitarre e una tastiera. Questa donazione è stata resa possibile grazie a un’associazione che si occupa di promuovere attività culturali nelle carceri. I nuovi strumenti saranno utilizzati durante le attività educative e ricreative rivolte ai detenuti, con l’obiettivo di favorire momenti di svago e di espressione artistica all’interno della struttura. La consegna si inserisce in un progetto volto a integrare le attività culturali nel contesto penitenziario.

? Punti chiave Come cambieranno le giornate dei detenuti con questi nuovi strumenti?. Chi ha reso possibile la donazione di chitarre e tastiera?. Perché il Leo Club ha scelto proprio la musica dopo l'orticoltura?. Come influirà questo progetto sul futuro sociale dei detenuti di Petrusa?.? In Breve Donazione di due chitarre classiche e una tastiera tramite Castronovo MusicShop.. Marta Castelli e Pierluigi Giambrone coordinano l'iniziativa del Leo Club Agrigento Host.. Progetto segue un precedente corso di orticoltura realizzato lo scorso anno.. Direttori Anna Puci e Giuseppe Di Miceli accolgono gli strumenti a Petrusa.. Due chitarre classiche e una tastiera arrivano alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, in contrada Petrusa, per avviare nuovi percorsi di espressione e reinserimento sociale tra i detenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica nel carcere di Agrigento: arrivano strumenti per i detenuti

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