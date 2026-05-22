In occasione dell’evento " EMF – Lightning Experience ", in programma domani al parco del Colle dell’Infinito, il Comune di Recanati ha disposto modifiche temporanee alla viabilità per gestire l’attesa affluenza di pubblico. La polizia locale ha infatti emesso un’ordinanza che prevede, dalle 20 di domani fino alle 2 di domenica, l’istituzione di sensi unici di marcia lungo via Corridoni, via Passero Solitario, via Colle dell’Infinito e via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Badaloni e via TrentoCappuccini Vecchi, in direzione Macerata–Porto Recanati. Le modifiche consentiranno la creazione di stalli di sosta aggiuntivi lungo la carreggiata destra di via Passero Solitario e via Colle dell’Infinito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica elettronica nel parco. Ecco come cambia la viabilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Ponte di via della Storta: lavori nel vivo. Ecco come cambia la viabilità tra Boccea e Casal Selce

Terza corsia, lavori nel fine settimana: autostrada chiusa. Ecco come cambia la viabilità tra Firenze Sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Fine settimana di cantieri sull’autostrada A1 Milano-Napoli dove verranno effettuati interventi di ampliamento per la terza...

Pollino Cocktail Camp 2026: mixology, natura e musica nel cuore del ParcoDal 23 al 25 maggio Catasta ospita il Pollino Cocktail Camp: tre giorni tra cocktail botanici, degustazioni, escursioni, musica elettronica e laboratori immersi nella biodiversità del Parco Nazionale ... ecodellojonio.it

Happening a Parco Lambro con i maestri dell’elettronicaGli Area di Demetrio Stratos si producono in una jam-session infinita mentre spunta l'alba a Milano, ma le migliaia di ragazzi assiepati davanti al palco non ne vogliono sapere di andare via. Sanno in ... ilgiornale.it