Musica che dona

In occasione dell'VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi, due Rotary Club di Padova hanno organizzato un concerto d'organo nella Chiesa di S. L'evento si svolgerà venerdì 22 maggio alle ore 21 e vede il patrocinio del Comune di Padova, con il sostegno di una banca locale. La serata prevede l'esecuzione musicale di un organista, con l'obiettivo di celebrare la ricorrenza e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città.

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