Musica che dona

Da padovaoggi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell'VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi, due Rotary Club di Padova hanno organizzato un concerto d'organo nella Chiesa di S. L'evento si svolgerà venerdì 22 maggio alle ore 21 e vede il patrocinio del Comune di Padova, con il sostegno di una banca locale. La serata prevede l'esecuzione musicale di un organista, con l'obiettivo di celebrare la ricorrenza e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città.

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In occasione dell' VIII Centenario della morte di San Francesco di Assisi, i Rotary Club Padova e Padova Contarini, con il Patrocinio del Comune di Padova e il supporto di Banca Adria Colli Euganei, hanno organizzato per venerdì 22 maggio alle ore 21 un concerto d'organo nella Chiesa di S. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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La musica che dona 05 26

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