Il 29 giugno 2009 si è verificata una strage che ha causato diverse vittime. Il ministero ha annunciato un impegno per la creazione di un Museo della Memoria, con l’obiettivo di conservare e trasmettere il ricordo di quell’evento. Si tratta di un progetto che mira a individuare un luogo idoneo per ospitare le memorie di quella giornata. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo iniziale nel percorso di conservazione della memoria collettiva.

Un primo mattone ideale per la costruzione del Museo della Memoria. Dove custodire, come monito per il futuro, il ricordo della strage del 29 giugno 2009. E la storia dell’impegno civile che da quella notte d’inferno – portato in terra da un treno carico di Gpl in viaggio senza manutenzione né controlli adeguati, deragliato ed esploso alle porte della stazione di Viareggio – i familiari delle 32 vittime hanno condotto per la verità, la giustizia, e la sicurezza sui trasporti ferroviari. Seguiti, passo dopo passo, da una comunità che, da quell’alba tragica di 17 anni fa, ha promesso “Mai più“. Per la realizzazione del progetto, che troverà casa a Viareggio, il Ministero della Cultura ha infatti garantito un impegno economico di circa 4milioni di euro tra il 2027 e il 2029, "Previsti in un emendamento che attendiamo venga approvato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo del 29 giugno 2009. Dal ministero un impegno

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