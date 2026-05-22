Murelli Lega | Notizie del Foglio non vere resto nel Carroccio

Un esponente della Lega ha smentito le voci di stampa secondo cui sarebbe intenzionato a lasciare il partito. In una dichiarazione, ha affermato che le notizie pubblicate dal Foglio non sono accurate e ha ribadito il suo impegno nel partito. La comunicazione arriva a seguito di articoli che avevano sollevato dubbi sulla sua permanenza nel gruppo politico. Finora, non ci sono altri dettagli ufficiali sulla questione.

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«Le notizie di stampa, in cui si sostiene che io sarei pronta a lasciare la Lega, non corrispondono al vero. Smentisco fin da subito quanto riportato oggi dal Foglio e invito altri organi di stampa a disincentivarne la diffusione». Lo afferma la senatrice della Lega Elena Murelli, in merito ad un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, Murelli (Lega): "Nel giorno della festa della mamma, scelta del tribunale appare ancora più dura"“Nel giorno della Festa della mamma, la decisione del tribunale di tenere separata la famiglia stride ancora di più e lascia un forte senso di... Lega del filo d'oro, campagna per il 5 per mille con Neri MarcorèLa Lega del Filo d'Oro lancia una nuova campagna con Neri Marcorè, invitando a devolvere il 5x1000 alla Fondazione e migliorare così la vita di chi non vede e non sente. Un gesto facile che non costa ... ansa.it