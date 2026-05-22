Mundiavocat la squadra di calcio a 5 degli avvocati palermitani eliminata dal Messico
Una squadra di calcio a 5 composta da avvocati palermitani ha concluso il proprio percorso nel torneo internazionale dopo aver vinto tutte le partite del girone, raggiungendo i quarti di finale. Nella fase successiva, sono stati eliminati da una squadra messicana che ha poi conquistato il titolo di campione del mondo. La squadra siciliana aveva ottenuto risultati perfetti nel girone, ma ha perso l’incontro successivo contro i messicani, che si sono poi affermati campioni.
Hanno chiuso il girone a punteggio pieno, hanno raggiunto i quarti di finale ma, alla fine, sono stati i messicani ad avere la meglio conquistando alla fine anche il titolo di campioni del mondo. Si è piazzata settima la squadra di calcio a 5 degli avvocati palermitani, l’Asd Jus Palermo, al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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