Mundiavocat la squadra di calcio a 5 degli avvocati palermitani eliminata dal Messico

Una squadra di calcio a 5 composta da avvocati palermitani ha concluso il proprio percorso nel torneo internazionale dopo aver vinto tutte le partite del girone, raggiungendo i quarti di finale. Nella fase successiva, sono stati eliminati da una squadra messicana che ha poi conquistato il titolo di campione del mondo. La squadra siciliana aveva ottenuto risultati perfetti nel girone, ma ha perso l’incontro successivo contro i messicani, che si sono poi affermati campioni.

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