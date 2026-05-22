Movida a Pescara | gli appuntamenti di Pepito Sal8 Hawaii e San Marco

A Pescara, i locali sulla riviera si preparano ad accogliere i clienti con eventi e serate che si protrarranno per tutta la stagione estiva. Tra gli appuntamenti previsti ci sono serate al Pepito, Sal8, Hawaii e San Marco, che si susseguiranno nei prossimi mesi. Questi locali sono pronti a offrire intrattenimento e musica ai frequentatori della movida locale, con iniziative che coinvolgeranno sia i residenti che i turisti durante i mesi più caldi dell’anno.

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