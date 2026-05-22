Motta | Oggi non voglio più piacere a tutti Mi espongo da sempre sulla Palestina non basta dire genericamente pace e sentirsi a posto

Da vanityfair.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dieci anni dalla pubblicazione del suo album che lo ha consacrato come una voce riconoscibile, l’artista ha dichiarato di non voler più piacere a tutti. Ha affermato di aver sempre scelto di esporsi e ha commentato che, nel suo punto di vista, non basta pronunciare semplicemente parole come “pace” sulla questione palestinese per sentirsi a posto. La sua posizione è stata espressa in un'intervista recente, sottolineando il suo impegno personale e la volontà di affrontare temi complessi senza filtri.

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È qui che Motta prova e incide, lavora agli album e alle colonne sonore. È appena partito in tour e il 30 maggio salirà sul palco romano dello Spring Attitude. Sul tavolo c’è la ristampa de La fine dei vent’anni, l’album del 2016 (disponibile ora nei formanti vinile bianco e cofanetto deluxe autografato, questi ultimi due in esclusiva per Sugar Music) che lo impose come una delle voci più riconoscibili dell’indie italiano e che oggi torna con il peso dei dischi che non appartengono più soltanto a chi li ha scritti, suonati e cantati. Quelli bravi direbbero che è stato «uno spartiacque generazionale». Fra un fascio di sole che entra dal... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Motta: «Oggi non voglio più piacere a tutti. Mi espongo da sempre, sulla Palestina non basta dire genericamente “pace” e sentirsi a posto»
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