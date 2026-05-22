Dopo dieci anni dalla pubblicazione del suo album che lo ha consacrato come una voce riconoscibile, l’artista ha dichiarato di non voler più piacere a tutti. Ha affermato di aver sempre scelto di esporsi e ha commentato che, nel suo punto di vista, non basta pronunciare semplicemente parole come “pace” sulla questione palestinese per sentirsi a posto. La sua posizione è stata espressa in un'intervista recente, sottolineando il suo impegno personale e la volontà di affrontare temi complessi senza filtri.

È qui che Motta prova e incide, lavora agli album e alle colonne sonore. È appena partito in tour e il 30 maggio salirà sul palco romano dello Spring Attitude. Sul tavolo c’è la ristampa de La fine dei vent’anni, l’album del 2016 (disponibile ora nei formanti vinile bianco e cofanetto deluxe autografato, questi ultimi due in esclusiva per Sugar Music) che lo impose come una delle voci più riconoscibili dell’indie italiano e che oggi torna con il peso dei dischi che non appartengono più soltanto a chi li ha scritti, suonati e cantati. Quelli bravi direbbero che è stato «uno spartiacque generazionale». Fra un fascio di sole che entra dal... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Motta: «Oggi non voglio più piacere a tutti. Mi espongo da sempre, sulla Palestina non basta dire genericamente “pace” e sentirsi a posto»

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Vi posso giurare che dallo stadio la sensazione di psicodramma e del nulla assoluto sono molto più evidenti che davanti alla TV. Non voglio più sentire nessuno menzionare Maifredi, Zaccheroni, Delneri, Motta, Tudor, ecc. Il peggio assoluto di 128 anni di stori x.com