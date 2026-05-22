Moschese Sacco | Aderenza non ottimale a terapia anti-Hiv per 4 pazienti su 10
In Italia, uno studio ha evidenziato che quattro pazienti su dieci non rispettano in modo ottimale la terapia anti-HIV. Questa situazione si verifica nonostante la presenza di controlli virologici regolari. Uno specialista ha commentato che l'attenzione deve essere rivolta all'intera esperienza terapeutica e non solo ai risultati dei controlli. La questione riguarda quindi l'aderenza complessiva alla terapia, che può influenzare l'efficacia del trattamento anti-HIV.
Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - "Il controllo virologico non basta: l'esperienza terapeutica va guardata nel suo insieme". E' il messaggio lanciato da Davide Moschese, infettivologo dell'ospedale Luigi Sacco e ricercatore dell'università degli Studi di Milano, presentando alla 18esima edizione di Icar - Italian Conference on Aids and Antiviral Research, a Catania, l'analisi sulla sola popolazione italiana dello studio internazionale Positive Perspective 3, indagine globale trasversale condotta in 29 Paesi e realizzata con supporto non condizionante di ViiV Healthcare, che raccoglie esperienze, bisogni e sfide delle persone con Hiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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