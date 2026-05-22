Moschese Sacco | Aderenza non ottimale a terapia anti-Hiv per 4 pazienti su 10

In Italia, uno studio ha evidenziato che quattro pazienti su dieci non rispettano in modo ottimale la terapia anti-HIV. Questa situazione si verifica nonostante la presenza di controlli virologici regolari. Uno specialista ha commentato che l'attenzione deve essere rivolta all'intera esperienza terapeutica e non solo ai risultati dei controlli. La questione riguarda quindi l'aderenza complessiva alla terapia, che può influenzare l'efficacia del trattamento anti-HIV.

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