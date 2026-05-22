Mosaici sonori | pianoforte e clarinetto protagonisti al Teatranimahub
Al Teatranimahub di Agrigento si tiene un nuovo concerto dedicato alla musica da camera, inserito nella rassegna “Mariuccia Linder” 20252026 promossa dall’associazione culturale TeatrAnima. In programma, un'esibizione che vede come protagonisti il pianoforte e il clarinetto, strumenti che si alterneranno in un repertorio dedicato a questa formazione. L'evento si inserisce in un ciclo di appuntamenti che puntano a valorizzare le esecuzioni di musica classica all’interno di spazi teatrali.
La musica da camera torna protagonista al Teatranimahub di Agrigento con un nuovo appuntamento inserito nella rassegna teatrale “Mariuccia Linder” 20252026 promossa dall’associazione culturale TeatrAnima. Sabato 23 maggio alle 17,30, negli spazi di via Oblati 96 all’ex istituto Salesiani, andrà. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Domenica in Musica 2026, in Sala dei Giganti con Giona Pasquetto al clarinetto e Kristofer Gjoni al pianoforte
Nuovo appuntamento della rassegna Guido Agosti: a San Mercuriale Aleandro Giuseppe Libano al pianoforte e Cosimo Linoci al clarinettoMartedì 12 maggio alle 21 l’Abbazia di San Mercuriale di Forlì ospita un nuovo appuntamento della Rassegna Guido Agosti, con Aleandro Giuseppe Libano...