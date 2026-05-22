Morto il fondatore di Slow Food Carlo Petrini Cordoglio anche in Toscana

Da corrieretoscano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è deceduto all’età di 76 anni nella sua città natale, Bra, in provincia di Cuneo. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone impegnate nel settore gastronomico, culturale e civile. Petrini era nato nel 1949 e la sua morte ha generato reazioni di tristezza e commozione in diverse parti della Toscana e oltre.

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BRA – Il mondo della gastronomia, della cultura e dell’impegno civile piange la scomparsa di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, spentosi nella tarda serata di ieri all’età di 76 anni nella sua Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato nel 1949. Da tempo malato, Carlin – come tutti lo chiamavano affettuosamente – è stato un uomo dalla visione straordinaria e dall’amore immenso per il bene comune, capace di trasformare radicalmente il modo in cui il pianeta guarda all’alimentazione e all’agricoltura. Il suo percorso, partito da umili origini e da una laurea in sociologia a Trento sfiorata e mai discussa per dedicarsi alla militanza sul campo, ha rivoluzionato i paradigmi globali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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