Nella serata di ieri, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è deceduto all’età di 76 anni nella sua città natale, Bra, in provincia di Cuneo. La notizia ha suscitato cordoglio tra le persone impegnate nel settore gastronomico, culturale e civile. Petrini era nato nel 1949 e la sua morte ha generato reazioni di tristezza e commozione in diverse parti della Toscana e oltre.

BRA – Il mondo della gastronomia, della cultura e dell’impegno civile piange la scomparsa di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, spentosi nella tarda serata di ieri all’età di 76 anni nella sua Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato nel 1949. Da tempo malato, Carlin – come tutti lo chiamavano affettuosamente – è stato un uomo dalla visione straordinaria e dall’amore immenso per il bene comune, capace di trasformare radicalmente il modo in cui il pianeta guarda all’alimentazione e all’agricoltura. Il suo percorso, partito da umili origini e da una laurea in sociologia a Trento sfiorata e mai discussa per dedicarsi alla militanza sul campo, ha rivoluzionato i paradigmi globali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Morto il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Cordoglio anche in Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

Sullo stesso argomento

Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, è mortoSi è spento a 76 anniCarlo Petrini, fondatore diSlow Food, è stato un rivoluzionario, una figura centrale nella gastronomia attuale.

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow FoodCarlo Petrini, noto per essere stato il fondatore di Slow Food, l’organizzazione che promuove la produzione sostenibile di cibo in Italia, è morto a...

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow food e Terra Madre: una vita spesa per il diritto a un cibo giusto e sostenibile Classe 1949, è stato giornalista, gastronomo, scrittore. Il The Guardian lo ha inserito, unico italiano, tra le cinquanta persone che potrebbero s x.com

Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre(ANSA) - MILANO, 22 MAG - È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piace ... msn.com

E' morto, nella sua Bra, Carlin Petrini. Addio al fondatore di Slow foodSe ne andato a 76 anni. Malato da tempo. Infaticabile promotore del cibo tradizionale, buono e giusto. Dall'Università di Pollenzo a Terra madre ... rainews.it

Perché non riesco a fare il pulled pork che mi piace? reddit