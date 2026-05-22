Nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026, è stato annunciato il decesso di Carlo Petrini, fondatore dell'associazione Slow Food. Aveva 76 anni e negli anni aveva promosso un movimento internazionale dedicato alla tutela delle tradizioni gastronomiche e alla sostenibilità alimentare. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel settore della cultura alimentare, portando avanti iniziative che hanno coinvolto diverse comunità nel mondo. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra i rappresentanti del settore e i sostenitori del movimento.

È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. “Nella tarda serata di giovedì 21 maggio 2026, presso la sua abitazione, a Bra (Cuneo), all’età di 76 anni, è mancato Carlo Petrini, fondatore di Slow Food”, fa sapere l’associazione in un comunicato, sottolineando che “dalla sua grande capacità di visione e dall’amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato si’ (2017), ispirate all’enciclica di Papa Francesco”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food aveva 76 anni

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Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre | 22/05/2026

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