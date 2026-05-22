E' deceduto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, due organizzazioni impegnate a valorizzare il cibo di qualità e la sostenibilità ambientale. Nel corso della sua vita, ha lavorato per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare le tradizioni gastronomiche e di adottare pratiche alimentari più rispettose dell’ambiente. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel promuovere un approccio diverso al consumo e alla produzione alimentare.

E’ morto a 76 anni, Carlo Petrini, promotore della salvaguardia dell’ambiente e della buona tavola. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuove la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Un uomo dall’amore per il bene comune e dalla grande visione, che ora – promette Slow Food – sarà portata avanti dalla sua comunità. Nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, dove è morto, Carlo Petrini, Carlin per tutti, è stato gastronomo, giornalista, scrittore e – soprattutto – promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morto Carlo Petrini: fondatore di Slow Food e Terra Madre. Per promuovere il piacere del buon cibo

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Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Aveva 76 anni.

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