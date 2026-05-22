Morte di Riccardo Delle Monache automobilista indagato per l' incidente sulla superstrada
Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di Riccardo Delle Monache, un motociclista di 42 anni deceduto in un incidente avvenuto sulla superstrada a Viterbo. La dinamica dell'incidente è sotto esame da parte delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le responsabilità. La notizia si aggiunge alle indagini già in corso, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'incidente o sull'identità dell'indagato.
C'è un indagato per la morte di Riccardo Delle Monache, il motociclista di 42 anni che ha perso la vita nell'incidente sulla superstrada a Viterbo. Si tratta del conducente del furgone, un uomo di origini straniere, che quel maledetto 9 maggio precedeva la Ducati nel tratto tra Viterbo nord e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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