Morte di Riccardo Delle Monache automobilista indagato per l' incidente sulla superstrada

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di Riccardo Delle Monache, un motociclista di 42 anni deceduto in un incidente avvenuto sulla superstrada a Viterbo. La dinamica dell'incidente è sotto esame da parte delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire le responsabilità. La notizia si aggiunge alle indagini già in corso, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'incidente o sull'identità dell'indagato.

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