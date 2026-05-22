Morte di Martina Rossi Albertoni e Vanneschi condannati a pagare un milione di euro di risarcimento ai genitori della ragazza

In un procedimento giudiziario che si è concluso recentemente, tre imputati sono stati condannati a versare un milione di euro di risarcimento ai genitori di una giovane deceduta in circostanze ancora oggetto di indagine. Dopo la sentenza, un rappresentante della famiglia ha commentato che la sofferenza derivata dalla perdita non si esaurisce con questa decisione. Il processo ha avuto luogo presso il tribunale di Arezzo, dove sono stati ascoltati vari testimoni e sono stati presentati diversi elementi di prova.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. La sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata ieri, stabilisce un risarcimento di 489.836 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e altri 74.531 euro da corrispondere congiuntamente ai due genitori per danni patrimoniali e per la tentata violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte di Martina Rossi, Albertoni e Vanneschi condannati a pagare un milione di euro di risarcimento ai genitori della ragazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Martina Rossi, un milione di risarcimento ai genitori: la ragazza era morta a Palma di Maiorca Sullo stesso argomento Morte Martina Rossi, ai genitori un milione di euro come risarcimentoIl Tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina... Morte di Martina Rossi: risarcimento di un milione di euro ai genitorisentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata ieri, 20 maggio 2026, stabilisce un risarcimento di 489. Morte di Martina Rossi, Albertoni e Vanneschi condannati a pagare un milione di euro di risarcimento ai genitori della ragazza x.com Morta per sfuggire allo stupro, risarcimento milionario ai genitori di Martina Rossi. Cadde dal balcone dell'hotelSentenza civile, condannati i due giovani che erano con lei. Non ci fu un suo comportamento imprudente. Aveva 20 anni ... corrierediarezzo.it Morte di Martina Rossi, un milione di euro come risarcimento per i genitoriIl tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi, la ... ilsecoloxix.it