Morte di Martina Rossi Albertoni e Vanneschi condannati a pagare un milione di euro di risarcimento ai genitori della ragazza

Da ilgiornaleditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario che si è concluso recentemente, tre imputati sono stati condannati a versare un milione di euro di risarcimento ai genitori di una giovane deceduta in circostanze ancora oggetto di indagine. Dopo la sentenza, un rappresentante della famiglia ha commentato che la sofferenza derivata dalla perdita non si esaurisce con questa decisione. Il processo ha avuto luogo presso il tribunale di Arezzo, dove sono stati ascoltati vari testimoni e sono stati presentati diversi elementi di prova.

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Il tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre un milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. La sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata ieri, stabilisce un risarcimento di 489.836 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e altri 74.531 euro da corrispondere congiuntamente ai due genitori per danni patrimoniali e per la tentata violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Martina Rossi, un milione di risarcimento ai genitori: la ragazza era morta a Palma di Maiorca

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