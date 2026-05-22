Morte avvelenate a Campobasso estratti dati da telefoni e pc della famiglia | Nulla da nascondere

Le autorità hanno estratto i dati dai telefoni e dai computer trovati nell'abitazione di Pietracatella, appartenente a Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, entrambe decedute per avvelenamento con ricina. Questa operazione fa parte delle indagini condotte per chiarire le circostanze delle morti. Secondo quanto riferito, le persone coinvolte avrebbero dichiarato di non avere nulla da nascondere. I dispositivi sono stati sottoposti a esami tecnici per verificare eventuali comunicazioni o attività sospette.

È stata effettuata l'estrazione dei dati dai telefoni e pc trovati nella casa di Pietracatella dove abitavano di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, morte avvelenate dalla ricina. L'avvocato di Gianni e Sara Di Vita spiega che i suoi assistiti respingono ogni "narrazione che li vede?coinvolti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Madre e figlia avvelenate, perché Alice Di Vita ha annotato nel telefono tutti i pasti consumati

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