Morì nello schianto in auto Patteggia il conducente Scontro sul risarcimento

Un incidente mortale si è verificato in viale Fulvio Testi, dove un’auto è finita contro il guardrail, causando la morte di chi era alla guida. Il conducente coinvolto nello scontro ha scelto di patteggiare la pena. La questione legale si concentra ora sul risarcimento, con le parti coinvolte che stanno negoziando le condizioni. La dinamica dell’incidente e le conseguenze legali sono al centro delle decisioni in corso.

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Era alla guida dell’auto che è andata a schiantarsi contro il guardrail di viale Fulvio Testi, ai confini tra Cinisello e Sesto, provocando la morte di Arianna Alberga, 26enne barista della sede Mediaset di Cologno Monzese, che si trovava sul sedile del passeggero della macchina trafitta dalla barriera di metallo. Per questa tragedia, accaduta nella notte tra il 10 e l’11 novembre 2024, ieri l’automobilista imputato di omicidio stradale aggravato, G.D., 27enne del Lodigiano, ha patteggiato la pena di 4 anni con la revoca della patente davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini. Secondo gli accertamenti eseguiti, l’automobilista viaggiava a velocità elevata e dopo avere assunto alcolici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morì nello schianto in auto. Patteggia il conducente. Scontro sul risarcimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Auto si schianta vicino alla rotonda, il conducente aveva un tasso alcolico 6 volte oltre i limiti Sullo stesso argomento Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducenteE’ stata una Pasqua tragica, quella che ha segnato le strade della provincia spezzina. Scontro all’incrocio, tre feriti nello schianto fra due autoArezzo, 17 maggio 2026 – Pauroso incidente stradale ad Arezzo, pochi minuti dopo le 19, lungo la strada comunale di Ristradella. Morì nello schianto in auto. Patteggia il conducente. Scontro sul risarcimentoCinisello, Arianna Alberga perse la vita a 26 anni in un tragico incidente nel 2024. La decisione del gup sull’amico che si era messo alla guida dopo aver bevuto . ilgiorno.it L’ultimo saluto a Lorenzo Rapisardi, uno dei due giovani morti nello schianto di viale Marconi roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Sassari, donna morta nello schianto dell’auto contro un muro: ecco chi era la vittimaSassari Si chiamava Lejla Maria Nellj Cabras ed era originaria di Tresnuraghes la donna di 93 anni morta nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, in via Delle Magnolie, nella zona residenziale di Serra Secc ... lanuovasardegna.it