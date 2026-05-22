Un uomo di 57 anni è morto cadendo da un lucernario mentre svolgeva lavori di pulizia sul tetto di un capannone in via Casorati, a Mancasale. La caduta, avvenuta da un’altezza di circa otto metri, ha causato il decesso sul colpo. L’incidente si è verificato durante una giornata lavorativa e ha portato alla condanna di due anni per l’amministratore condominiale coinvolto. La vicenda ha portato a un procedimento legale che ha interessato le responsabilità sul sito.

Morì di lavoro precipitando da un lucernario da un’altezza di 8 metri. Lui, il 57enne egiziano Gadel Karim Amin Fawzi, residente a Reggio, stava facendo pulizie sul tetto di un capannone in via Casorati a Mancasale quando si verificò il volo fatale. L’edificio, che era chiuso, fu aperto dai vigili del fuoco: uno dei suoi quattro figli era nel cortile, poi accorse anche un altro ed entrambi assistettero alle operazioni di soccorso, da cui derivò la tragica constatazione che non c’era più nulla da fare. Per la morte, avvenuta il 5 marzo 2024, un 42enne reggiano, amministratore condominiale del sito con destinazione industriale ai civici 19-41, è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì cadendo dal tetto. Condanna di due anni per l’amministratore condominiale del sito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

L'operaio morì cadendo dal tetto di un capannone: condanna e arresto per omicidio colposoL'uomo è finito agli arresti, in esecuzione di un provvedimento della Corte d'appello di Roma, per un tragico incidente sul lavoro del 2009 E' stato...

Modugno, operaio muore cadendo dal tetto del capannone: Enrico, 30 anni, era diventato papà da pocoUn operaio di 30 anni, Enrico Matera, originario di Andria, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di...