Monza spara e i condomini danno l' allarme | denunciato 37enne con la pistola sotto il cuscino
A Monza, alcuni condomini hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver udito diversi spari provenire da un appartamento del quartiere. La polizia ha individuato un uomo di 37 anni che aveva nascosto una pistola sotto il cuscino. L'uomo è stato denunciato e sono stati sequestrati i proiettili trovati nell’abitazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. I residenti hanno riferito di aver sentito distintamente i colpi, che si sono ripetuti nel corso della serata.
L'allarme è stato lanciato dai condomini e dai residenti del quartiere, allarmati per quel continuo ripetersi di colpi che sembravano esplodere da un'arma da fuoco. E a intervenire, nella serata di mercoledì 20 maggio, sono stati gli agenti della polizia di Stato della questura di Monza e della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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