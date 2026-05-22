Montone ' giungla' la Lega | La Regione si scusi per la pessima figura e intervenga subito
Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale e un consigliere provinciale del Carroccio hanno commentato duramente l’intervento dell’agenzia regionale dedicata alla Sicurezza territoriale e alla Protezione civile riguardo alla gestione del fiume. Secondo i rappresentanti della Lega, il comportamento dell’agenzia ha causato una “pessima figura”. Hanno inoltre chiesto alla Regione di scusarsi pubblicamente e di intervenire immediatamente per affrontare la situazione. La vicenda riguarda il territorio e le modalità di gestione del corso d’acqua.
“Una pessima figura”. Non usano giri di parole Albert Bentivogli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, e Marco Catalano, consigliere provinciale del Carroccio, per definire l'intervento dell'agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sulla gestione del fiume. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Montone 'giungla', la replica della Regione: "Immagini non attuali, cantieri entro il 28 maggio"“Le immagini diffuse durante un recente incontro pubblico non corrispondono all'attuale situazione del corso d'acqua”.