Montone ' giungla' la Lega | La Regione si scusi per la pessima figura e intervenga subito

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale e un consigliere provinciale del Carroccio hanno commentato duramente l’intervento dell’agenzia regionale dedicata alla Sicurezza territoriale e alla Protezione civile riguardo alla gestione del fiume. Secondo i rappresentanti della Lega, il comportamento dell’agenzia ha causato una “pessima figura”. Hanno inoltre chiesto alla Regione di scusarsi pubblicamente e di intervenire immediatamente per affrontare la situazione. La vicenda riguarda il territorio e le modalità di gestione del corso d’acqua.

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“Una pessima figura”. Non usano giri di parole Albert Bentivogli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, e Marco Catalano, consigliere provinciale del Carroccio, per definire l'intervento dell'agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sulla gestione del fiume. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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