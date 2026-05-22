Montone ' giungla' la Lega | La Regione si scusi per la pessima figura e intervenga subito

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale e un consigliere provinciale del Carroccio hanno commentato duramente l’intervento dell’agenzia regionale dedicata alla Sicurezza territoriale e alla Protezione civile riguardo alla gestione del fiume. Secondo i rappresentanti della Lega, il comportamento dell’agenzia ha causato una “pessima figura”. Hanno inoltre chiesto alla Regione di scusarsi pubblicamente e di intervenire immediatamente per affrontare la situazione. La vicenda riguarda il territorio e le modalità di gestione del corso d’acqua.

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