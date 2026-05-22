Due alpinisti indiani sono deceduti sul Monte Everest, secondo quanto riferito da un rappresentante di un'agenzia di escursionismo. Il responsabile ha specificato che entrambi si sono sentiti male mentre scendevano da quote elevate. Un altro membro della spedizione, una guida sherpa, ha espresso preoccupazioni riguardo al numero crescente di persone che tentano di scalare la vetta, evidenziando un possibile rischio legato al sovraffollamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause precise dei decessi.

Il direttore di Pioneer Adventures, Nivesh Karki, ha dichiarato che i due alpinisti indiani morti sul Monte Everest «si sono sentiti male durante la discesa ad alta quota». Sandeep Are e Arun Kumar Tiwari hanno entrambi raggiunto la cima rispettivamente il 20 maggio e il 21 maggio. Adesso gli esperti stanno ancora lavorando attivamente per riuscire a recuperare i corpi. Durante questa stagione sono cinque gli alpinisti venuti a mancane nel tentativo di scalare la vetta himalayana di 8.849 metri dal versante nepalese, due indiani e tre nepalesi. Altri due alpinisti sono morti mentre scalavano l’Everest. Kami Rita Sherpa, un esperto alpinista nepalese che all’inizio di questo mese ha scalato l’Everest per la 32esima volta, è rientrato nella capitale venerdì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Monte Everest, morti due alpinisti indiani. Sherpa mette in guardia sul sovraffollamento

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2 indin mountaineers dead at Mount Everest

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